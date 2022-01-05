تركيا: التهديد في المنطقة ناجم عن ممارسات أثينا أحادية الجانب

أعربت أنقرة عن رفضها توصيف اليونان لـ"دفاع تركيا عن حقوقها ومصالحها في بحري إيجة والمتوسط بالتهديد"، معتبرة أن التهديد ناجم عن ممارسات أثينا أحادية الجانب بالمنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بيلغيتش في رد على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس: "نرفض توصيف اليونان إرادة بلادنا بشأن الدفاع عن حقوقها ومصالحها بالتهديد، ومحاولتها خلق انطباع مناف للحقيقة بهذا الصدد".

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وأضاف أنه "إذا كان هناك تهديد في المنطقة، فهو ناجم عن التصرفات الأحادية لليونان التي من شأنها مفاقمة التوتر".

واعتبر أن "التصريحات التي يرددها دندياس بشكل شبه يومي، ليست سوى ادعاءات شعبوية منفصلة عن الواقع، ولا تخدم السلام والاستقرار".

وأشار إلى "مواصلة اليونان ادعاءاتها المتطرفة (حول مناطق الصلاحية البحرية) في كل من بحر إيجة والبحر المتوسط والتي تتعارض مع القانون الدولي، واستمرارها في ممارساتها التي تفاقم التوتر".

ودعا أثينا إلى "تغليب الحكمة والمنطق عوضا عن الخطابات والتصرفات الاستفزازية التي تلجأ إليها بدوافع شعبوية، واحترام القانون الدولي والمعاهدات الدولية".

المصدر: "الأناضول"