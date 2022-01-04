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واشنطن تأمل في تحديد أرضية مشتركة للمفاوضات الأمنية مع موسكو

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واشنطن تأمل في تحديد أرضية مشتركة للمفاوضات الأمنية مع موسكو
AFP NICHOLAS KAMM
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
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أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن أمل الولايات المتحدة في تحديد أرضية مشتركة للحوار الأمني مع روسيا في جنيف.

وأشار إلى أن "الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن هناك إجماعا مع الحلفاء على إمكانية فرض عقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا".

وأضاف: "تهدف الولايات المتحدة لانتهاج المسار الدبلوماسي لوقف التصعيد حول أوكرانيا، وتعتزم أن تفهم في المفاوضات مع روسيا مدى مشاركة موسكو في هذا النهج".

يذكر أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة ستعقد يوم 10 يناير الجاري لمناقشة مسودة المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو إلى واشنطن، تعقبها جلسة أخرى لمفاوضات مجلس "روسيا – الناتو" يوم 12 يناير، وجلسة ثالثة بين روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم 13 يناير الجاري.

المصدر: "تاس"

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