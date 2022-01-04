بالفيديو.. نائب إسرائيلي متطرف لناشطة فلسطينية "طيري إلى سوريا!"

حاول إيتمار بن غفير عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية المتدينة" المعارض اقتحام غرفة الأسير هشام أبو هواش بالمستشفى، وقال لناشطة رفعت علم فلسطين بوجهه: "طيري إلى سوريا!".

وبحسب المحامي جواد بولس فإن "بن غفير حاول اقتحام غرفة أبو هواش في مستشفى اساف هروفيه، وتهجم على المتضامين مع الأسير"، وعندما رفعت ناشطة فلسطينية العلم الفلسطيني بوجهه قال لها: "طيري إلى سوريا".

هذا فك الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش اليوم الثلاثاء إضرابه عن الطعام بعد 141 يوما، عقب انتزاع حريته.

وقال نادي الأسير إن الأسير هشام أبو هواش حقق انتصارا بعد 141 يوما من معركة بطولية خاضها رفضا لاعتقاله الإداري، مشيرة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عنه في السادس والعشرين من شهر فبراير القادم.

المصدر: RT