 
مباشر

زاخاروفا: روسيا تدين أي محاولات للضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو

أخبار العالم

زاخاروفا: روسيا تدين أي محاولات للضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو
AFP
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3ur

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن أمل موسكو في أن تلقى ممارسات بريشتينا التعسفية ضد البعثة الدولية إلى كوسوفو رفضا قاطعا من الأمم المتحدة.

وشددت زاخاروفا على أن "إعلان ممثل بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو، شخصا غير مرغوب فيه، هو استمرار للخط الاستفزازي بشأن تفاقم العلاقات بين الأعراق".

وأضافت: "نحن نعتبر الحيلة التالية لبريشتينا استمرارا للخط الاستفزازي بشأن تفاقم العلاقات بين الأعراق في المنطقة، وتشويه سمعة المنظمة العالمية، وليس أقلها، الدور البناء لروسيا في البلقان ومناطق الصرب في الإقليم".

وتابعت: "ندين بشدة أي محاولات لتقييد الأنشطة أو الضغط على بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، واتخاذ خطوات عدوانية تتعارض مع روح ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا