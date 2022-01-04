اشتباك بين وزيري خارجية إيران وإسرائيل على "تويتر"

اشتبك وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على "تويتر"، بعدما قال الأخير إن "الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم".

وبدأ التلاسن بين الجانبين حين رد لابيد في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى إسرائيل القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن "إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها"، مشددا على أن تل أبيب "ستحمي نفسها من التهديد الإيراني".

وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على "تويتر"، تصريحات لابيد بـ"المزعجة" مشيرا إلى أنها "مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة".

وكتب عبد اللهيان: "سندافع بقوة وعقلانية عن حقوق ومصالح وتقدم الشعب الإيراني"، مضيفا أنه "لا مكان للصهيونية في عالم المستقبل".

اظهارات آشفته وزير خارجه رژيم جعلی اسراییل در قبال ملت بزرگ ایران، مصداق این ضرب المثل معروف ایرانیست که« شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه». با اقتدار و عقلانیت از حقوق ، منافع و‌پیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 3, 2022

بدوره، رد لابيد على تغريدة عبد اللهيان بالعبرية والإنجليزية والفارسية، وكتب: "النظام الإيراني المتطرف يهدد إسرائيل بالإبادة لكنه سيواصل خسارة هذه المعركة"، مضيفا أن "قيادتهم الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعرف الإيرانيون أن نظامهم هو الذي يجعل حياتهم بائسة. دولة إسرائيل قوية ولن تسمح بتعرض مواطنيها للأذى".

رژیم افراطی ایران تهدید به نابودی اسرائیل می‌کند، اما مثل همیشه در این نبرد شکست خواهد خورد. رهبری شکست خورده رژیم، ایران را از درون ویران می‌کند.

مردم ایران باید بدانند که ج.ا دلیل زندگی فلاکت‌بار آن‌ها است.

به قول سعدی شاعر ایرانی:

«اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است» https://t.co/xYqBcpVzwO — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 4, 2022

The extremist Iranian regime threatens Israel with annihilation but will continue to lose this battle. Their failed leadership is destroying Iran from within. In the words of the Iranian poet Saadi: “He whose essence is evil, will forever remain so.” https://t.co/xYqBcpVzwO — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) January 4, 2022

المصدر: RT