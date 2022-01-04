تصريحات للرئاسة التركية حول موعد زيارة أردوغان إلى السعودية والإمارات

أعلنت الرئاسة التركية أن موعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الإمارات والسعودية لم يتأكد بعد ولم تتلق أي إخطارات من الرئيس حول عزمه على زيارة البلدين.

وقالت الرئاسة التركية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "زيارة أردوغان إلى السعودية لم تتحدد بعد".

وحول موعد الزيارة إلى الإمارات في 14 أو 15 فبراير المقبل، أوضحت أن "الزيارة إلى الإمارات شبه مؤكدة.. ولم يصلنا شيء بخصوص موعد الزيارة".

وأعلن أردوغان أمس الاثنين أنه يعتزم زيارة السعودية ‏خلال شهر فبراير المقبل، لتكون أول زيارة يقوم بها للسعودية منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.

المصدر: "سبوتنيك"