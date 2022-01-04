قرار قضائي يحظر على البنتاغون معاقبة عناصر البحرية المتمنّعين عن لقاح كورونا

حكم القضاء الأمريكي بمنع البنتاغون من معاقبة 35 عنصرا في البحرية رفضوا تلقي لقاح كوفيد-19 ورفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة.

وأيد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريد أوكونور الدعوى القضائية التي رفعتها فرقة البحرية وقدم أمرا قضائيا لأسباب تتعلق بالحرية الدينية، مشيرا إلى أن أعضاء الخدمة لديهم الحق في رفض اللقاح بسبب معتقداتهم.

ومنذ أواخر ديسمبر تلقى 98٪ من أفراد القوات العاملة بمن فيهم الاحتياط اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية طالبت في أغسطس 2021 جميع عناصر الجيش بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى منتصف سبتمبر المقبل، مهددة بأن الذين يرفضون اللقاح ولم يتقدموا بطلب إعفائهم سيواجهون الوقف عن العمل والتسريح.

وفي ديسمبر الماضي وجه 5 حكام ولايات أمريكية جمهورية رسالة مشتركة إلى وزارة الدفاع طالبوا فيها بإلغاء تفويض لقاح فيروس كورونا لأفراد الحرس الوطني.

المصدر: "أكسيوس" + RT