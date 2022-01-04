روسيا تنتقد الناتو على اجتماع أعضائه الاستباقي قبل قمته مع موسكو

أعلن ألكسندر غروشكو نائب وزير الخارجية الروسي أنه سيمثل الوزارة في اجتماع مجلس روسيا والناتو لبحث مقترحات روسيا للضمانات الأمنية في بروكسل في الـ12 من يناير الحالي.

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وقال غروشكو للصحفيين اليوم الثلاثاء: "يضم الوفد الروسي ممثلين عن وزارة الخارجية والعسكريين، وأنا سأترأس فريق الخارجية".

وتعليقا على إعلان الناتو عزمه على عقد مؤتمر طارئ عبر الفيديو لوزراء خارجية الدول الأعضاء فيه استباقا لاجتماع مجلس روسيا الناتو، قال غروشكو إن هذا التحرك بما يحمله في طياته من إشارات إلى قلق الحلف إزاء الحشد المزعوم للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا، يتوافق مع نهج الحلف القديم لإثارة التوترات حول النزاع الأوكراني الداخلي قبل كل جلسة حوار مع موسكو، ومحاولات تصوير روسيا طرفا في هذا النزاع.

وذكر الناتو في وقت سابق اليوم الثلاثاء أنه سيعقد مؤتمرا طارئا عبر الفيديو في 7 يناير لمناقشة مقترحات روسيا للأمن الأوروبي، كما أكد أن اجتماع مجلس روسيا الناتو سيجري في 12 يناير في بروكسل، مضيفا أن "الحوار مع روسيا يجب أن يقوم على أساس المعاملة بالمثل، وأن يستجيب أيضا لمخاوف الناتو بشأن الإجراءات الروسية".

ومن المقرر أن تجرى المحادثات على ثلاثة مسارات. سيعقد في 10 يناير في جنيف اجتماع على مستوى ممثلي وزارتي الخارجية الروسية والأمريكية، ثم اجتماع مجلس روسيا والناتو، يليه في 13 يناير اجتماع متعدد الأطراف على مستوى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

المصدر: RT