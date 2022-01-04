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بينيت يبحث مع جونسون الملف النووي الإيراني

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بينيت يبحث مع جونسون الملف النووي الإيراني
AP
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء مع نظيره البريطاني بوريس جونسون سلسلة من القضايا على رأسها الملف النووي الإيراني.

وكتب حساب بينيت عبر "تويتر": "رئيس الوزراء بينيت تحدث مع نظيره البريطاني جونسون عن سلسلة من القضايا المشتركة للبلدين وعلى رأسها الملف النووي الإيراني وقضايا اقليمية وذلك على خلفية محادثات فيينا. كما تحدث الزعيمان عن أهمية مواصلة التعاون بين البلدين في سبيل تحقيق أهدافهما المشتركة".

المصدر: RT

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