كوريا الجنوبية تعلن إصابة جنود لها في لبنان وجنوب السودان بكورونا

أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إصابة جنديين في العسكرية الكورية المتمركزة في لبنان، وجنديين في الوحدة المتمركزة في جنوب السودان، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن "اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل، أثبت يوم 27 ديسمبر من العام الماضي إصابة أحد الجنود في الدفعة الـ25 من وحدة "دونغ ميونغ" في لبنان بكورونا. ومنذ ذلك الحين، تم تأكيد إصابة الجندي الآخر الذي كان مخالطا له بفيروس كورونا أيضا".

وأضافت: "كما أكدت وحدة "هانبيت" في جنوب السودان إصابة أحد جنودها الذي عانى من الحمى بكورونا يوم 2 يناير، وإصابة الجندي الآخر بكورونا أيضا منذ ذلك الحين بعد إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على جميع جنودها"، مؤكدة أنه من بين حالات الإصابة الأربع التي تم اكتشافها، لا توجد حالات خطيرة أو حرجة.

وذكرت أن المصابين الأربعة يخضعون حاليا للحجر الصحي داخل وحدتهم، ويراقب ضباط طبيون حالتهم الصحية، كما أن جميع المخالطين الوثيقين للمصابين بكورونا يخضعون أيضا للعزل الوقائي.

وأضافت الوزارة: "من أجل علاج الجنود المصابين بكورونا على وجه السرعة ومنع انتقال العدوى إلى الجنود الآخرين، ننظر في اتخاذ إجراءات مختلفة مثل الإعطاء المبكر للجرعات المعززة (الثالثة) من لقاح كورونا إلى الجنود بالتشاور مع المنظمات ذات الصلة".

المصدر: "يونهاب"