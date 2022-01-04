 
مباشر

زاخاروفا ردا على ضابط أطلسي: أمن صربيا يتوقف على سرعة استجابة روسيا للتهديدات المحدقة بها

أخبار العالم

زاخاروفا ردا على ضابط أطلسي: أمن صربيا يتوقف على سرعة استجابة روسيا للتهديدات المحدقة بها
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3se

 أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن القدرة الدفاعية لصربيا تعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة استجابة روسيا للتهديدات الخارجية التي تواجه هذا البلد البلقاني.

إقرأ المزيد
بلغراد تشتري
بلغراد تشتري "بانتسير" الروسية وشويغو يؤكد تعزيز روسيا لدفاع صربيا

جاء ذلك في معرض رد زاخاروفا على "تصريح مثير للاهتمام" أدلى به الأدميرال الأمريكي في حلف الناتو روبرت بورك في حديث لمجلة "كورير" الصربية خلال زيارته إلى بلغراد، حيث قال إن الحلف "يدعم الإصلاحات التي تجريها صربيا من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية".

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الثلاثاء: "أود أن أذكّر بورك وجميع زملائه في حلف الناتو بحقيقتين مهمتين. أولاهما أن قدرات صربيا الدفاعية على مدى المائتي عام الماضية تقريبا، اعتمدت إلى حد كبير على مدى سرعة رد فعل روسيا على التهديدات الخارجية لهذا البلد السلافي الجنوبي".

وتابعت: "أما التهديدات الخارجية لصربيا، فإن كل من هاجم صربيا هم، وبصدفة عجيبة، من أعضاء حلف الناتو".

إقرأ المزيد
روسيا تسلم الجيش الصربي معدات وآليات عسكرية
روسيا تسلم الجيش الصربي معدات وآليات عسكرية

وأضافت زاخاروفا ساخرة: "إذا كان بورك يعرف التاريخ، فإنه يرحب بقيام روسيا بتوريد أسلحة إلى صربيا (على سبيل المثال، منظومات كورتيت المضادة للدبابات) ويأمل بشدة أن تهدئ (تلك التوريدات) الرؤوس الساخنة في الحلف والتي تؤجج الأوضاع في البلقان".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا