خفض أسعار الغاز في كازاخستان بعد احتجاجات على رفع سعره

أعلنت حكومة كازاخستان، عن تخفيض سعر الغاز المسال في مقاطعة مانكيستاو، بعد أن كلف رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، اللجنة الحكومية في حل المشكلة وإيجاد حل مقبول للطرفين.

وأعلنت اللجنة الحكومية، التي وصلت إلى المنطقة، عن خفض سعر الغاز المسال إلى 50 تنغي (0.11 دولار) لليتر بعد اجتماع مع المتظاهرين المحتجين على زيادة أسعار الوقود.

وأضافت اللجنة: "اجتمعت اللجنة الحكومية مع ناشطين تجمعوا في ساحة ينتيمك في أكتاو. وخلال ذلك تم الاتفاق على خفض سعر الغاز المسال وتحديده عند 50 تنغي لليتر". وخلال اللقاء، أكدت اللجنة أنها تضمن عدم ملاحقة المشاركين في الاحتجاجات. وتم كذلك الاتفاق على حل جميع القضايا الناشئة لاحقا في إطار الحوار البناء، وفي إطار التشريعات والقوانين الحالية.

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خلال أيام العطلة، خرج الكثير من سكان مدينتي جاناوزين واكتاو بمقاطعة مانكيستاو في مسيرات احتجاجية مطالبين بخفض سعر الغاز المسال.

المصدر: تاس