تسرب منتجات نفطية في قناة الملاحة مارسيل-رونو

أفادت قناة BFMTV، بحدوث تسرب للمنتجات النفطية من مصفاة تابعة لشركة "توتال" إلى مياه قناة مرسيليا-رون في جنوب فرنسا.

وأضافت القناة: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدى BFM Marseille، تم اكتشاف وجود مشتقات نفطية في قناة مرسيليا - رون بعد ظهر يوم الاثنين. وهذا التلوث مرتبط بمصفاة Total La Mede الواقعة في بلدة شاتونوف لو مارتيج".

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وأشارت القناة، إلى أن إدارة المصفاة أوعزت باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة عواقب التسرب.

ووفقا للإدارة ونقابة العاملين في المصفاة، يبقى هذا "التسريب في الحدود المعتدلة نسبيا".

المصدر: نوفوستي