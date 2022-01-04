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إعلام إيراني ينشر فيديو لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعرض "لأول مرة"

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إعلام إيراني ينشر فيديو لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس يعرض
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نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو "لأول مرة"، يظهر فيه القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

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ونشرت قناة "إيران بالعربي" في "تلغرام"، مقطع فيديو يظهر فيه "قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، أثناء حملة إنقاذ لأهالي المحافظتين المجاورتين، البصرة العراقية وخوزستان الإيرانية، بعد أن تعرضتا لفيضانات غير مسبوقة عام 2019، أدت الى مصرع العشرات وتضرر مئات الآلاف".

المصدر: RT

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