 
مباشر

ماكرون يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار

أخبار العالم

ماكرون يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3p0

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية.

إقرأ المزيد
ماكرون: سأتحدث مع بوتين قريبا لبحث الأوضاع في الحدود البيلاروسية البولندية
ماكرون: سأتحدث مع بوتين قريبا لبحث الأوضاع في الحدود البيلاروسية البولندية

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال بورما، قال ماكرون: تحتفل بورما اليوم بالذكرى 74 لاستقلالها. وتعرب فرنسا عن تضامنها مع شعبها الذي أصابه الانقلاب. إننا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا