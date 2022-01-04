ماكرون يدعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في ميانمار ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية.

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La Birmanie célèbre aujourd’hui le 74e anniversaire de son indépendance. À son peuple meurtri par un coup d'État, la France dit sa solidarité. Nous appelons à la libération de tous les prisonniers politiques, à la fin de la répression et au respect des aspirations démocratiques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 4, 2022

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" بمناسبة الذكرى الـ74 لاستقلال بورما، قال ماكرون: تحتفل بورما اليوم بالذكرى 74 لاستقلالها. وتعرب فرنسا عن تضامنها مع شعبها الذي أصابه الانقلاب. إننا ندعو إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للقمع واحترام التطلعات الديمقراطية".

المصدر: RT