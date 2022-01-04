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الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا

الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا
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أعلنت الشرطة أن مسلحا احتجز قبل قليل عددا من الرهائن في الفندق ومركز المؤتمرات التابعين لجامعة إنديانا في مدينة بلومنغتون بشمال شرق الولايات المتحدة.

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