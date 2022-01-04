الولايات المتحدة.. مسلح يحتجز رهائن في ولاية إنديانا

أعلنت الشرطة أن مسلحا احتجز قبل قليل عددا من الرهائن في الفندق ومركز المؤتمرات التابعين لجامعة إنديانا في مدينة بلومنغتون بشمال شرق الولايات المتحدة.

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