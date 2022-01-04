بينيت يعزي ذوي الضابطين القتيلين جراء تحطم مروحية قبالة حيفا

عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه لأسرتي الضابطين الإسرائيليين اللذين لقيا مصرعهما جراء تحطم مروحية عسكرية أمس الاثنين قبالة شاطئ مدينة حيفا.

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وقال بينيت: "بالنيابة عن مواطني إسرائيل أود أن أبعث بأحر التعازي لأسر الذين قتلوا في حادث الطائرة المروحية".

وأضاف: "كان طيارو القوة الجوية الذين لقوا حتفهم في الحادث من أفضل أبنائنا. لن ينسى شعب إسرائيل مساهمتهما ليلا ونهارا في حفظ أمن الدولة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء مصرع ضابطين وإصابة ثالث بجروح متوسطة جراء تحطم مروحية عسكرية خلال عودتها من مهمة تدريبية، قبالة شواطئ حيفا.

المصدر: RT