حكومة هايتي تؤكد تعرض رئيس الوزراء لمحاولة اغتيال

أكد مكتب رئيس وزراء هايتي، صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض رئيس الحكومة أرييل هنري لمحاولة اغتيال في شمال غرب البلاد خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال.

وقال أحد موظفي المكتب لوكالة "نوفوستي": "بالفعل تعرض رئيس الوزراء لهجوم ويجري التحقيق في الحادث".

يوم أمس أفادت وسائل الإعلام في هايتي، بأن مجهولين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء خلال الاحتفالات بالذكرى 218 لاستقلال الجمهورية في مدينة غونايفس الشمالية.

في 1 يناير، اضطر هنري والوفد المرافق له إلى مغادرة كنيسة سان شارل دي بورومي في غونايفس، بعد سماع عدة طلقات نارية في مكان قريب.

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وذكرت وسائل الإعلام، أن "الحراس نقلوا رئيس الوزراء على الفور إلى مكان آمن".

وأضافت: "نتيجة لتبادل إطلاق النار قتل شخص واحد على الأقل وأصيب آخرون، فيما تم إلغاء عدد من الاحتفالات".

ويشار إلى أن الوضع الأمني والإنساني تدهور في البلاد عقب اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو عام 2021، وبعد زلزال أغسطس الذي أودى بحياة أكثر من 2.2 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي