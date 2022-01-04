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غوتيريش يرحب ببيان الدول الخمس النووية

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غوتيريش يرحب ببيان الدول الخمس النووية
AFP
أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالبيان المشترك الصادر عن روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حول منع سباق التسلح والحرب النووية في العالم.

وقال ستيفان دو دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان له إن "الأمين العام يرحب بالبيان المشترك للقوى النووية لمنع الحرب النووية وتجنب سباق التسلح".

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وأضاف أن غوتيريش "يشيد باعتراف هذه الدول بضرورة الامتثال لاتفاقاتها والتزاماتها الثنائية ومتعددة الأطراف المتعلقة بعدم الانتشار النووي، بما في ذلك التزاماتها الملزمة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

وتابع أن "غوتيريش ينتهز الفرصة ليجدد التأكيد على أن الطريق الوحيد لإزالة جميع المخاطر النووية، هو نزع الأسلحة النووية".

كما أعرب عن استعداد الأمين العام للعمل مع الدول النووية لتحقيق هذا الهدف في أقرب وقت ممكن.

المصدر: RT

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