الشرطة الفرنسية تضبط كمية كبيرة من "غاز الضحك"

أفاد موقع lyon capitale الفرنسي بأن الشرطة تمكنت من ضبط 7 أطنان من غاز أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك" في مدينة سين إت مارن بفرنسا.

وقال الموقع الإخباري إن الشرطة وضعت أيديها على عدة كيلوغرامات من أكسيد النيتروز بفيلوربان في سبتمبر 2021، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في ليون.

وأضاف أن التحقيقات الإضافية أدت إلى ضبط سبعة أطنان من غاز الضحك في سين إت مارن في شهر ديسمبر 2021.

وذكر أن اكتشاف 100 زجاجة من أكسيد النيتروز في مدينة فيلوربان في سبتمبر سمح لمكتب المدعي العام في ليون بفتح تحقيق بخصوص تكوين شبكة دولية لإعادة بيع أكسيد النيتروز.

وأكد أنه وخلال الأشهر القليلة الماضية، قادت التحقيقات المختلفة المحققين إلى تعقب موقع التخزين في سين إت مارن.

وعثرت الشرطة على ما مجموعه 7 أطنان من الغاز المضحك الذي تبلغ قيمته السوقية 2.7 مليون يورو، في حظيرة.

وأشار الموقع إلى أن السلطات اعتقلت شخصين في لو بورجيه، من بينهم رئيس الشبكة.

المصدر: موقع "ليون كابيتال" الفرنسي