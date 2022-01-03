زوجان شرطيان يتغلبان على راكب مشاغب خلال رحلة من فرانكفورت إلى كندا (صورة)

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن ضابطين خارج الخدمة كانا على متن طائرة ركاب متجهين لقضاء العطلة في كندا، تمكنا من السيطرة على راكب أثار الشغب خلال الرحلة.

وأفادت الداخلية النمساوية بأنهما ساعدا في كبح جماح أحد الركاب الذي أصبح مشاكسا على متن رحلتهما الأسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الراكب بدأ في توجيه التهديدات بعد حوالي ساعتين من الرحلة وعرض سلامة الطائرة للخطر، مؤكدة أن الشرطيين تغلبا عليه وأبقياه تحت المراقبة حتى هبطت الطائرة وتمكنوا من تسليمه للسلطات الكندية.

وأكدت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أن الحادث وقع خلال رحلتها يوم 29 ديسمبر من فرانكفورت إلى تورونتو، وشكرت الزوجين على مساعدتهما.

المصدر: أ ب