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زوجان شرطيان يتغلبان على راكب مشاغب خلال رحلة من فرانكفورت إلى كندا (صورة)

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زوجان شرطيان يتغلبان على راكب مشاغب خلال رحلة من فرانكفورت إلى كندا (صورة)
AFP
زوجان شرطيان يتغلبان على راكب مشاغب خلال رحلة من فرانكفورت إلى كندا (صورة)
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أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أن ضابطين خارج الخدمة كانا على متن طائرة ركاب متجهين لقضاء العطلة في كندا، تمكنا من السيطرة على راكب أثار الشغب خلال الرحلة.

وأفادت الداخلية النمساوية بأنهما ساعدا في كبح جماح أحد الركاب الذي أصبح مشاكسا على متن رحلتهما الأسبوع الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الراكب بدأ في توجيه التهديدات بعد حوالي ساعتين من الرحلة وعرض سلامة الطائرة للخطر، مؤكدة أن الشرطيين تغلبا عليه وأبقياه تحت المراقبة حتى هبطت الطائرة وتمكنوا من تسليمه للسلطات الكندية.

وأكدت شركة "لوفتهانزا" الألمانية أن الحادث وقع خلال رحلتها يوم 29 ديسمبر من فرانكفورت إلى تورونتو، وشكرت الزوجين على مساعدتهما.

زوجان شرطيان يتغلبان على راكب مشاغب خلال رحلة من فرانكفورت إلى كندا (صورة)
https://www.bmi.gv.at/news.aspx?id=6A3944524736703641546F3D

المصدر: أ ب

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