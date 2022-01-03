تشاووش أوغلو وبلينكن يبحثان الأزمة الأوكرانية قبيل مفاوضات "روسيا – الناتو"

ورد في بيان صدر عن الخارجية التركية أن الوزير مولود تشاووش أوغلو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولت عددا من الملفات الهامة على رأسها الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم خلال المحادثات، مناقشة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة".

وأضاف: "بحث الوزيران كذلك التطورات في السودان، وإثيوبيا، والقوقاز، وذلك قبل اجتماعات الناتو، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والمقرر عقدها في الفترة المقبلة".

وحذر وزير الخارجية التركي، الأسبوع الماضي، من "خطورة التوتر المتصاعد بين روسيا والناتو"، مؤكدا "ضرورة تسوية خلافاتهما عبر طاولة المفاوضات دون مطالب أحادية الجانب".

وأشار إلى أن انعدام الثقة بين روسيا والناتو يمكن تجاوزه عبر الحوار، مردفا: "لا نريد التحدث عن مثل هذا التدخل، عن إمكانية نشوب الحرب، نريد استقرارا وسلاما في منطقتنا. بالطبع لدينا علاقات جيدة مع روسيا لكننا كذلك عضو في الناتو".

وتابع: "لقبول أي مقترح يجب أن يكون مقبولا من الطرفين. قدمت روسيا بعض المقترحات. لكن ربما يسعى الناتو إلى الحصول على النوع ذاته من الضمانات من روسيا.. هذه ليست مسألة أحادية الجانب".

وأضاف: "إذا كانت هناك مغالاة في المطالب، لا أقول إن هناك مغالاة من قبل روسيا بأي حال من الأحوال، على الطرفين أن يتصرفا بشكل بناء، عليهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات بمقترحات يمكن للطرفين قبولها".

وشدد تشاووش أوغلو: "سيتأثر الجميع بأي نزاع في المنطقة".

المصدر: RT + وكالات