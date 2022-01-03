تجدد الحريق المدمر في برلمان جنوب إفريقيا بعد السيطرة عليه

عاود الحريق المدمّر الذي اندلع أمس الأحد في برلمان جنوب إفريقيا اندلاعه مجددا بعدما تمّت السيطرة عليه في وقت مبكر اليوم.

وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جرماين كارليز إن "النيران اشتعلت مجددا في سقف المبنى الذي يضم الجمعية الوطنية" التي أتى عليها الحريق الأحد.

وكان جهاز الإطفاء قد أعلن صباحا أن النيران باتت تحت السيطرة وأن نحو عشرة من عناصره لا يزالون هناك. لكن في غضون دقائق استُدعي حوالي ثلاثين منهم مجددا.

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واندلع الحريق الأحد في أقدم جناح بالمبنى الذي انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

وبحسب عناصر التحقيق الأولى، اندلع الحريق في مكانين منفصلين. وأدى انقطاع في الماء إلى عدم اشتغال نظام الإطفاء الآلي بشكل سليم. ومن المنتظر أن تنجز الشرطة تقريرا حول المسألة على وجه السرعة.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت رجلا يبلغ 49 عاما داخل مجلس النواب، ووجهت إليه تهمة "السطو وإضرام النار عمدا" ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة يوم غد الثلاثاء.

وسبق أن شهد المبنى حريقا تم احتواؤه بسرعة في مارس الماضي، بدأ أيضا من أقدم أجنحته.

المصدر: "أ ف ب"