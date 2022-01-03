لقاء أمريكي تركي مرتقب في واشنطن لبحث ملف مقاتلات "إف-35"

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان بحث مسألة مقاتلات "إف-35" الأمريكية خلال لقاء من المتوقع عقده قريبا في واشنطن.

وقال أكار في تصريحات نقلتها صحيفة "حرييت" التركية: "فيما يتعلق بمسألة "إف-35"، قام وفد أمريكي بزيارة إلى تركيا في أكتوبر 2021 لبحث هذه المسألة".

وأضاف: "الوفد التركي سيبحث في بداية العام الجاري هذه المسألة مرة أخرى".

وتابع: "هذا اللقاء على الأرجح سيجرى في واشنطن.. لقد أوضحنا موقفنا للجانب الأمريكي وننتظر النتائج".

وفي وقت سابق، أرسلت الولايات المتحدة إشعارا رسميا إلى تركيا، بشأن استبعادها من برنامج إنتاج المقاتلات المتطورة من طراز "إف – 35" بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس- 400".

وفي أبريل 2021 ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أخطرت تركيا بإخراجها رسميا من برنامج إنتاج مقاتلات "F-35" ردا على شراء أنقرة منظومات صاروخية روسية من طراز "إس-400".

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة سوف تستعيد 1.4 مليار دولار دفعتها لشراء طائرات "إف-35" التي منعت من الحصول عليها.

المصدر: صحيفة "حرييت" التركية + وكالات