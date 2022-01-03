إسرائيل.. صب أرضية سجن جلبوع بالإسمنت لمنع الفرار منه مستقبلا (فيديو)

بدأت شعبة الهندسة والبناء بالجيش الإسرائيلي ودائرة السجون اليوم الاثنين بصب الإسمنت في أرضية معتقل جلبوع للأسرى الفلسطينيين لمنع هروبهم.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية أنه بعد انتهاء الأعمال التحضيرية وصلت قافلة من الناقلات إلى السجن وتم صب حوالي 1200 متر مكعب من الإسمنت إلى مختلف نقاط الضعف والتي كانت موجودة في البنية التحتية للسجن وذلك لمنع احتمال الهروب منه في المستقبل.

وأوضحت أنه يتم تنفيذ مشروع حماية سجن جلبوع بالاشتراك بين وزارة الدفاع وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي، ومن المتوقع أن يستمر عدة أسابيع.





העבודות למיגון כלא גלבוע מפני בריחת אסירים החלו היום, עבודות אלו מגיעות עקב הביקורת הרבה על בריחת האסירים הבטחוניים מהכלא בחודש ספטמבר האחרון.



נים. הוא צפוי להימשך מספר שבועות.



צילום: דוברות שב"ס@shabas_satire@guylerer@KalmanLiebskind@10elilevi@CBeyarpic.twitter.com/ntqkKDErOj — כרמליסט - חדשות לאנשים מכאן (@carmelist_news) January 3, 2022

أعلنت السلطات الإسرائيلية في 6 أيلول 2020 أن 6 أسرى فلسطينيين (يعقوب قادري ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ومحمد العارضة وأيهم كممجي ومناضل نفيعات) تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع، الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة، عبر نفق حفروه أسفل السجن.

وقد اعتقل الجيش الإسرائيلي يوم 19 سبتمبر آخر أسيرين فلسطينيين (أيهم كممجي ومناضل نفيعات) من بين الـ6 الفارين من السجن.

المصدر: RT