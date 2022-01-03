بيسكوف: قمة "الخمسة الدائمين" لم تتحدد بعد

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن موعد قمة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن لم يتحدد بعد.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تحديد موعد تقريبي لمثل هذه القمة: "لم تتحدد أي مواعيد بعد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد طرح مبادرة لاجتماع قادة الدول الخمس لبحث قضايا الاستقرار والأمن الدوليين في يناير 2020.

وأيد المبادرة جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

المصدر: تاس



