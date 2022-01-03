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عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: "لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم"

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عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد:
Globallookpress
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قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن"التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.

وكتب في تغريدة نشرها عبد اللهيان عبر حسابه في " تويتر"، تعليقا على يائير لابيد: "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، هي مجرد أضغاث أحلام يرددها هذا الكيان المزيف.. سنبقى ندافع بقوة وعقلانية عن مصالح الشعب الإيراني لنضمن استمرار تقدم بلدنا.. الصهيونية ليس لها مكان في مستقبل العالم".

المصدر: RT

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