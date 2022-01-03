عبد اللهيان يرد على تصريحات لابيد: "لا مكان للصهيونية في مستقبل العالم"

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إن"التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي أضغاث أحلام"، مؤكدا أن بلاده ستدافع بقوة وعقلانية عن الشعب الإيراني ومصالحه.

وكتب في تغريدة نشرها عبد اللهيان عبر حسابه في " تويتر"، تعليقا على يائير لابيد: "التصريحات المتخبطة لوزير خارجية الكيان الإسرائيلي، هي مجرد أضغاث أحلام يرددها هذا الكيان المزيف.. سنبقى ندافع بقوة وعقلانية عن مصالح الشعب الإيراني لنضمن استمرار تقدم بلدنا.. الصهيونية ليس لها مكان في مستقبل العالم".

اظهارات آشفته وزير خارجه رژيم جعلی اسراییل در قبال ملت بزرگ ایران، مصداق این ضرب المثل معروف ایرانیست که« شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه». با اقتدار و عقلانیت از حقوق ، منافع و‌پیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) January 3, 2022

المصدر: RT