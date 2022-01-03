جيم وود أمريكي لا يعترف بالرئيس وما زال يبحث عن إثبات تزوير الانتخابات

يصر العسكري الأمريكي المتقاعد جيم وود على عدم الاعتراف بالرئيس جو بايدن، ويؤكد بعد عام على مشاركته في اقتحام الكابيتول أنه مستمر في تنظيم المعارضة ضده.

ويتحدث الأميركي البالغ 62 عاما عن "أدلة كثيرة على سرقة الانتخابات من الرئيس السابق دونالد ترامب".

وانضم وود إلى نحو 5200 شخص في ولاية نيوهامشر في البحث عن أي دليل يثبت تزوير الانتخابات.

ورغم أن السلطات المعنية نفت مرارا أن يكون حصل تزوير خلال انتخابات 2020 إلا أن تلك المبادرة لاتزال تلقى دعما في الولايات المتحدة، وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين لايزالون يعتبرون ان الانتخابات الرئاسية سرقت من دونالد ترامب.

وهناك مبادرات مماثلة في ولايات أخرى تلقى دعما من المعني الرئيسي بها، دونالد ترامب.

وفي ذكرى اقتحام الكابيتول يجيب وود على سؤال حول موقفه بعد عام على ذلك، بالقول إنه سيفعل دوما ما ينبغي فعله.

المصدر: "أ ف ب"