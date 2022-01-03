 
مباشر

الصين: البيان النووي سيعزز الثقة بين القوى العالمية

أخبار العالم

الصين: البيان النووي سيعزز الثقة بين القوى العالمية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3jt

اعتبرت الصين أن التعهد الذي وقعته اليوم الاثنين مع باقي الدول النووية لمنع انتشار الأسلحة النووية، من شأنه أن "يعزز الثقة المتبادلة" بين القوى العالمية ويحدّ خطر اندلاع نزاع نووي.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن نائب وزير الخارجية ما تشاوتشو قوله إن "البيان المشترك الصادر عن زعماء الدول النووية الخمس سيساعد في تعزيز الثقة واستبدال التنافس بين القوى الكبرى بالتنسيق والتعاون".

وأصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن تمسك بلدانهم بعدم اندلاع أي مواجهة نووية. 

وذكرت الدول الخمس أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية والحدّ من المخاطر الاستراتيجية.

المصدر: "أ ف ب" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا