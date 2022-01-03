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وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن لسنا ضد الاتفاق النووي الإيراني لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا

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وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن لسنا ضد الاتفاق النووي الإيراني لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا
Sputnik
وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد
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أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها "ليست ضد الاتفاق النووي الإيراني، لكنها تريده أن يكون اتفاقا جيدا".

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وفي إطار حديثه عن استئناف المحادثات النووية في فيينا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: "نحن لسنا ضد الاتفاق، لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا".

وأضاف: "نحن قادرون على تحسين المواقف من الأطراف المعنية بالموضوع، وفي نفس الوقت، نحن نحافظ على حريتنا في العمل، لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية".

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "كان"

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