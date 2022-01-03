وزير الخارجية الإسرائيلي: نحن لسنا ضد الاتفاق النووي الإيراني لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا

أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها "ليست ضد الاتفاق النووي الإيراني، لكنها تريده أن يكون اتفاقا جيدا".

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وفي إطار حديثه عن استئناف المحادثات النووية في فيينا، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد: "نحن لسنا ضد الاتفاق، لكننا نريده أن يكون اتفاقا جيدا".

وأضاف: "نحن قادرون على تحسين المواقف من الأطراف المعنية بالموضوع، وفي نفس الوقت، نحن نحافظ على حريتنا في العمل، لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية".

שר החוץ לפיד על חידוש שיחות הגרעין בווינה: "אנחנו לא נגד ההסכם, אבל אנחנו רוצים שיהיה מדובר בהסכם טוב. אנחנו מצליחים לשפר עמדות מהשחקנים המעורבים בסוגיה. במקביל, אנחנו משמרים את חופש הפעולה שלנו - מכיוון שאנחנו לא צד להסכם"@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) January 3, 2022

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "كان"