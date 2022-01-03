"ميرور": الجنود البريطانيون تلقوا أمرا بالتظاهر بـ"النشاط" على الحدود الروسية

كشفت صحيفة "صنداي ميرور" أن أمرا صدر للجنود البريطانيين المشاركين في عمليات قرب حدود روسيا بالتظاهر بأنهم "يعملون بدأب"، وذلك خلال زيارة للقائد الجديد للقوات المسلحة إلى المنطقة.

وقال مصدر للصحيفة إن كبار الضباط طلبوا من الجنود المشاركين في عملية "كابريت" في إستونيا، أن يتظاهروا وكأنهم يقومون بفحص مركباتهم أثناء وصول الأدميرال السير توني راداكين إلى المنطقة في 20 ديسمبر، موضحا أن الضباط أرادوا بذلك أن يظهروا للأدميرال أن القوات "لا تتوقف عن العمل" في فترة عيد الميلاد.

ويتمركز أكثر من 900 جندي بريطاني، بما في ذلك عناصر قوات المدفعية الملكية، بالقرب من الحدود الروسية في إستونيا.

وذكر الأمر أن الأدميرال راداكين سيزور حظيرة للأسلحة الثقيلة، بما فيها مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 مم AS90 ودبابة "ستورمر" الخفيفة، وأضاف: "قوموا بتشغيل المركبات، وافتحوا كافة الكوات، وما إلى ذلك.. واجلبوا 601 (كتيبات التشغيل) للتظاهر بأنكم تقومون بفحص المعدات".

Mirror

🚨 NEWS | Chief of the Defence Staff and head of the British Armed Forces, Admiral Sir Tony Radakin, has visited British troops who are deployed to Estonia during Christmas 2021. pic.twitter.com/XAfwpCgMcR — George Allison (@geoallison) December 23, 2021

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قال أحد المصادر: "هذا الهراء يحدث في كل مرة يقوم فيها ضابط كبير بزيارة قاعدة عسكرية. يقوم الجنود بمهام لا طائل من ورائها."، وأضاف: "يعتقد الضباط أنهم يرفعون الروح المعنوية لكن في الواقع يتعرض الجنود للعبث ويضيعون الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليه".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع بعد زيارة راداكين: "أجرى قائد القوات أول زيارة عملياتية له وكان سعيدا بلقاء الأفراد وشكرهم على عملهم في عيد الميلاد هذا العام".

المصدر: "صنداي ميرور"