"اوبوزريفاتل": إجبار فتاة في الجيش الأوكراني على المشاركة في فعالية لرئيس أوكرانيا (فيديو)

قال موقع "اوبوزريفاتل"، إن فضيحة اندلعت في أوكرانيا، بسبب إكراه الرقيب أول في الجيش ناتاليا بوريسوفسكايا على المشاركة في فعالية كلمة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بمناسبة رأس السنة.

ووفقا للموقع، بعد نشر مقطع فيديو لتهنئة الرئيس الأوكراني تعرضت بوريسوفسكايا، لموجة عارمة من الانتقادات.

Зе- моральна потвора:

– Наталья Борисовская заявила, что не поддерживает президента и прибыла на Новогоднее поздравление Зеленского по приказу https://t.co/KjONHQQEpE — ХарьОК (@streebog) January 2, 2022

وردا على ذلك، كتبت الفتاة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القيادة العسكرية أجبرتها على المشاركة في الحدث.

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وقالت بوريسوفسكايا: "كنت ولا أزال وسأبقى ضد زي ( تقصد زيلينسكي). أنا مجرد عنصر عسكري عامل في الجيش، وتلقيت الأوامر بالمشاركة في الفعالية".

بالإضافة إلى ذلك، اشتكت الفتاة من أنها تعرضت للمقاطعة بعد انتشار الفيديو، وقام بعض المستخدمين للموقع بإلغاء اشتراكهم في صفحتها.

وذكر الموقع، أن بوريسوفسكايا باشرت خدمتها في الجيش وهي في سن العشرين. وتشارك الفتاة في القتال في شرق أوكرانيا منذ أغسطس 2014، حيث تقود هناك مجموعة استطلاع.

المصدر: نوفوستي