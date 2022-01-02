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إيران.. خامنئي يغرد في الذكرى الثانية لاغتيال سليماني

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إيران.. خامنئي يغرد في الذكرى الثانية لاغتيال سليماني
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المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي
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نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "سليماني حي إلى الأبد، ومن اغتالوه سيذهبون إلى مزبلة التاريخ".

وجاء في نص التغريدة: "الشهيد سليماني حي إلى الأبد.. لكن الذين تسببوا باستشهاده.. ترامب وأمثاله، سيذهبون إلى مزبلة التاريخ.. سيكونون ممن نسيهم التاريخ وسيضيعون".

وأضاف: "هذا بعد أن يدفعوا ثمن ما فعلوه إن شاء الله".

ووصف خامنئي خلال استقباله عائلة سليماني ولجنة إحياء الذكرى الثانية لاغتياله أمس السبت سليماني بأنه: "كان ولا يزال أكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلامي".

وقال: "اليوم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس والشجاعة ومفتاح الصمود والنصر في منطقتنا، وكما قال البعض بحق، فإن (الشهيد سليماني أخطر من الفريق سليماني)".

المصدر: RT + وكالات

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