إيران.. خامنئي يغرد في الذكرى الثانية لاغتيال سليماني
نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي تغريدة على "تويتر"، قال فيها إن "سليماني حي إلى الأبد، ومن اغتالوه سيذهبون إلى مزبلة التاريخ".
وجاء في نص التغريدة: "الشهيد سليماني حي إلى الأبد.. لكن الذين تسببوا باستشهاده.. ترامب وأمثاله، سيذهبون إلى مزبلة التاريخ.. سيكونون ممن نسيهم التاريخ وسيضيعون".
وأضاف: "هذا بعد أن يدفعوا ثمن ما فعلوه إن شاء الله".
شهید سلیمانی تا ابد زنده است؛ اما آنهایی که او را شهید کردند، ترامپ و امثالش، جایشان زبالهدان تاریخ است و جزو فراموششدگان تاریخ خواهند بود و گم و گور خواهند شد. البتّه انشاءالله بعد از آنکه #تقاص دنیویشان را بدهند...#Baghdad0120pic.twitter.com/7bHZJ4bd5s— KHAMENEI.IR | فارسی (@Khamenei_fa) January 2, 2022
ووصف خامنئي خلال استقباله عائلة سليماني ولجنة إحياء الذكرى الثانية لاغتياله أمس السبت سليماني بأنه: "كان ولا يزال أكثر الشخصيات الوطنية والمتميزة في إيران والعالم الإسلامي".
وقال: "اليوم سليماني رمز للأمل والثقة بالنفس والشجاعة ومفتاح الصمود والنصر في منطقتنا، وكما قال البعض بحق، فإن (الشهيد سليماني أخطر من الفريق سليماني)".
المصدر: RT + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.