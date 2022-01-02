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شاهد.. حريق كبير في برلمان جنوب إفريقيا (فيديو)

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يواصل حريق عنيف التهام مبنى برلمان جنوب إفريقيا، فيما اعتقلت الشرطة التي رجحت وجود دوافع إجرامية وراء الحريق، رجلا عمره 51 عاما.

ويواصل رجال الإطفاء محاولاتهم لإخماد النيران التي تجتاح المبنى الكبير الذي يحتضن مقر الجمعية الوطنية ومجلس أعلى يسمى المجلس الوطني للمقاطعات.

وتسبب الحريق المستمر منذ صباح الأحد بتدمير كامل مقر الجمعية الوطنية، وفق ما أفاد متحدث باسم البرلمان لوكالة فرانس برس.

وقال مولوتو موثابو إن "القاعة التي يجتمع فيها أعضاء البرلمان احترقت بالكامل"، موضحا أن "الحريق اندلع في جناحين في جزأين منفصلين من البرلمان".

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات ولم يعرف بعد مصدر الحريق.

من جانبه، قال الرئيس سيريل رامافوزا للصحافيين في مكان الحادث "يبدو أن نظام الإطفاء الآلي لم يعمل كما يفترض"، وأكد أن "عمل البرلمان سيستمر".

المصدر: أ ف ب

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