بالفيديو.. تدريب للقوات الجوية الإيرانية على رصد وتعقب صواريخ تطلقها المقاتلات

نشر الجيش الإيراني مشاهد لتدريب قواته الجوية على رصد وتعقب صواريخ تطلقها المقاتلات.

وكان نائب قائد سلاح الجو الإيراني، العميد مهدي هاديان أكد في 26 ديسمبر الماضي استعداد قواته لمواجهة أي تهديد بـ"رد مدمر".

وقال إن "سلاح الجو في الجيش الإيراني يواجه الحظر التام منذ 43 عاما من قبل الأنظمة السلطوية، إلا أن مقاتلاته تضطلع بمهام الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن أجواء البلاد بأفضل صورة".

المصدر: RT