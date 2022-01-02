قد يرتكب جريمة جديدة.. الادعاء النرويجي يعارض الإفراج عن "سفاح النرويج"

أكدت هولدا كارلسدوتير المدعي العام النرويجي أن الإرهابي أندرس بريفيك المدان بقتل 77 شخصا عام 2011 الذي يسعى للخروج من السجن بالإفراج المشروط، قد يرتكب جريمة جديدة.

وقالت في تصريح نقلته صحيفة Dagsavisen المحلية: "استنادا إلى تقييماتنا والمواد التي تلقيناها من الخدمات الإصلاحية التي تتعامل مع بريفيك على أساس يومي، بالإضافة إلى تقييم جديد للمخاطر يجريه طبيب نفسي، نعتقد أنه لا يزال هناك خطر من أن يرتكب جريمة جديدة خطيرة" إن أفرج عنه.

وقام أندرس بيرينغ بريفيك في يوليو عام 2011 بتنفيذ هجومين إرهابيين في النرويج، حيث فجر عبوة ناسفة بالقرب من مبنى حكومي في أوسلو، وبعد ذلك ارتدى زي الشرطة وذهب إلى جزيرة أوتويا، حيث قام بإعدام جماعي في معسكر للشباب.

وأسفرت الأعمال الإرهابية التي نفذها عن مقتل 77 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وفي عام 2012 حكم عليه بالسجن 21 عاما.

في خريف عام 2020 قدم بريفيك التماسا للإفراج المبكر عنه مع انتهاء الحد الأدنى المسموح به لعقوبته في السجن.

المصدر: RT + وكالات