نفتالي بينيت: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية
AP ABIR SULTAN
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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية".
وتعقيبا على غارات الطيران على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين سقطا قبالة شواطئ تل أبيب، قال بينيت: "كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء لا تنطلي علينا..فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية".
المصدر: RT
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