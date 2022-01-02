 
مباشر

نفتالي بينيت: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

أخبار العالم

نفتالي بينيت: من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية
AP ABIR SULTAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3ae

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أن "من يطلق صواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية".

إقرأ المزيد
مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (فيديو)
مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة (فيديو)

وتعقيبا على غارات الطيران على مواقع في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين سقطا قبالة شواطئ تل أبيب، قال بينيت: ‏"كل الحكايات الحمساوية عن البرق والرعد التي تتكرر خلال كل فصل شتاء لا تنطلي علينا..فمن يوجه الصواريخ صوب إسرائيل يتحمل المسؤولية".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا