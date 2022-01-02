سفير روسيا في برلين يعلق على وقف بث RT DE في ألمانيا

قال سفير روسيا في برلين سيرغي نيتشايف، إن روسيا سترد "بالتأكيد" على وقف بث قناة RT DE في ألمانيا، وقد تكون لذلك عواقب على الصحفيين الألمان في روسيا.

وأضاف السفير، في حديث لوكالة dpa: "حتما سيرد الجانب الروسي على ذلك".

ولكن السفير لم يحدد بالضبط الخطوات، التي يمكن أن تتخذها روسيا.

وتابع نيتشايف القول "أنا لست عرافا ولا أعرف بعلم الغيب، لكن هناك خيارات مختلفة. هناك العديد من الصحفيين الألمان يعملون في روسيا".

وبحسب قوله، يتمتع الصحفيون الأجانب بظروف عمل مريحة في روسيا.

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وقال الدبلوماسي الروسي: "لا نريد النزاع. نريد فقط أن تحصل قناتنا في ألمانيا على نفس الحقوق والفرص، وأن تكون قادرة على العمل بهدوء".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الخطوات الجوابية الروسية، ستؤثر على عمل "دويتشه فيله" في روسيا، قال الدبلوماسي إنه ليس من الضروري أن يكون الرد آليا.

وتابع السفير: "ما زلت آمل ألا تتعرض RT في ألمانيا للضغط لاحقا".

المصدر: نوفوستي