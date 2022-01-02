 
مباشر

كيم يستقبل العام الجديد بزيارة ضريح جده ووالده الراحلين

أخبار العالم

كيم يستقبل العام الجديد بزيارة ضريح جده ووالده الراحلين
Globallookpress Dirk Renckhoff
ضريح الزعيمين الكوريين الشماليين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s38r

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ اليوم الأحد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون زار ضريح جده ووالده الراحلين في أول نشاط علني له يتم الإبلاغ عنه هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم زار قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يوجد ضريح والده الراحل الزعيم السابق كيم جونغ إيل وجده مؤسس الدولة كيم إيل سونغ، بمناسبة بداية العام الجديد.

وشوهدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم، وهي تقف احتراما لتمثالي القائدين الراحلين.

إقرأ المزيد
زعيم كوريا الشمالية يحضر مراسم إحياء ذكرى والده الراحل (صورة+فيديو)
زعيم كوريا الشمالية يحضر مراسم إحياء ذكرى والده الراحل (صورة+فيديو)

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد رافق كبار مسؤولي الحزب والجيش كيم في زيارته إلى الضريح، بما في ذلك تشوي ريونغ هيه، الرجل الثاني في الدولة، وجو يونغ وون، المساعد المقرب من الزعيم.

وقد اعتاد كيم على زيارة القصر في يوم رأس السنة الجديدة منذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، باستثناء عام 2018.

المصدر: "يونهاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا