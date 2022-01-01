الولايات المتحدة.. فقدان شخصين في حرائق كولورادو (فيديو)

فقد شخصان على الأقل بعد حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من البلدات في ولاية كولورادو الأمريكية حيث أتت على أحياء بكاملها، حسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون السبت.

وقالت المتحدثة باسم مكتب مقاطعة بولدر لإدارة الطوارئ جنيفر تشرتشل لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن شخصين فقدا"، وأكدت أن ليس لديها معلومات أخرى عن المفقودين.

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيل الجمعة إن عدم تسبب الحرائق بخسائر بشرية كبيرة "أعجوبة" نظرا لسرعة انتشارها.

المصدر: أ ف ب