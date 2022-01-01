طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات
أكد نائب وزير الصحة الأفغاني عبد الباري عمر أن عدد مدمني المخدرات في أفغانستان بلغ 3.5 مليون شخص بواقع 9% من مجموع سكان البلاد البالغ 39 مليون شخص.
ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية عن نائب الوزير قوله: "3.5 مليون شخص في البلاد مدمنون على المخدرات.. كل واحد منهم يتعاطى يوميا مخدرات بقيمة حوالي 3 دولارات".
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة "اتسعت عام 2020 مساحة الأرض المستخدمة للزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون في أفغانستان بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، وهو ثالث أكبر مؤشر يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد، حيث تنتج أفغانستان 85% من الأفيون في العالم، بما يشكل 6 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وأشارت إلى أن "عدد مدمني المخدرات بين البالغين في أفغانستان بلغ حينها 2.4 مليون شخص".
المصدر: "تاس"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.