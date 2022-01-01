طالبان: 9% من سكان أفغانستان مدمنون على المخدرات

أكد نائب وزير الصحة الأفغاني عبد الباري عمر أن عدد مدمني المخدرات في أفغانستان بلغ 3.5 مليون شخص بواقع 9% من مجموع سكان البلاد البالغ 39 مليون شخص.

ونقلت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية عن نائب الوزير قوله: "3.5 مليون شخص في البلاد مدمنون على المخدرات.. كل واحد منهم يتعاطى يوميا مخدرات بقيمة حوالي 3 دولارات".

ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة "اتسعت عام 2020 مساحة الأرض المستخدمة للزراعة غير المشروعة لخشخاش الأفيون في أفغانستان بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، وهو ثالث أكبر مؤشر يتم تسجيله على الإطلاق في البلاد، حيث تنتج أفغانستان 85% من الأفيون في العالم، بما يشكل 6 إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".

وأشارت إلى أن "عدد مدمني المخدرات بين البالغين في أفغانستان بلغ حينها 2.4 مليون شخص".

المصدر: "تاس"