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أستراليا.. رجل يضرم النار بنفسه احتجاجا على عدم حيازته شهادة كورونا (فيديو)

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أستراليا.. رجل يضرم النار بنفسه احتجاجا على عدم حيازته شهادة كورونا (فيديو)
Globallookpress
الشرطة الأسترالية
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أقدم رجل على إضرام النار بنفسه في مدينة ملبورن الأسترالية بسبب عدم حيازته شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وحضرت فرق الطوارئ إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في سيارة الرجل في شارع الكنيسة بريتشموند، صباح اليوم الأول من السنة الجديد.

وتعاملت الفرق مع الرجل وأخمدت النيران التي أشعلها بنفسه ثم نقلته إلى المستشفى.

ونقلت صحيفة "هيرالد صن" عن امرأة ساعدت في التعامل مع الرجل قولها إن "جلده كان يحترق قبل أن يتم غمره بالمياه".

وأضافت أن جلد الرجل كان محترقا لدرجة أنه التصق بقميصها.

وصدم رواد أحد المطاعم المجاورة بالمشهد، حيث ذكر أحدهم أن الرجل صب على نفسه والسيارة البنزين قبل أن يشعل النار.

وأشار إلى أنه كان يصرخ احتجاجا على عدم حيازته جواز التطعيم ضد كورونا راميا الكتب من السيارة.

 

المصدر: REBELNEWS + RT

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