البرتغال.. احتجاز سفينة سياحية على خلفية تفشي كورونا بين طاقمها

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم السبت أن سفينة سياحية تحمل أكثر من 4000 شخص احتجزت في العاصمة البرتغالية لشبونة بعد إصابة 52 من أفراد طاقمها بفيروس كورونا.

وصرحت الشركة الألمانية "آيدا كروزس" لوكالة (د.ب.أ) بأنها اكتشفت حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفحوص الطبية الروتينية وأنها وفرت إيواء المصابين على الشاطئ بالتنسيق مع السلطات البرتغالية في لشبونة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن نتائج فحص 52 من أفراد الطاقم المكون من أكثر من 1000 فرد جاءت إيجابية.

ولم تظهر أي إصابة من بين الركاب البالغ عددهم 3000 راكب.

وكان جميع ركاب السفينة وطاقمها اجتازوا اختبار كوفيد -19 وتم تطعيمهم بجرعتين قبل أن تبحر السفينة من ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن السفينة تنتظر وصول طاقم جديد لمواصلة رحلتها إلى جزر الكناري الإسبانية.

المصدر: د ب أ