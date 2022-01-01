فرنسا.. إحراق أكثر من 850 سيارة ليلة رأس السنة واعتقال أكثر من 400 شخص

أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بوقوع أعمال شغب ليلة رأس السنة في البلاد تخللها إحراق 874 سيارة.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان احتراق 874 سيارة بأعمال شغب ليلة رأس السنة في فرنسا.

وقال: "عدد المركبات المحترقة ترجع مقارنة بالسنوات السابقة كما هو حال بالنسبة للهجوم على رجال الشرطة".

وأضاف: "احترقت 874 مركبة عام 2021 مقابل إشعال 1316 مركبة في عام 2019، علما أن عام 2020 تم خلاله حظر التجول بسبب كورونا.

وأوضح جيرالد دارمانان أن قوات الأمن اعتقلت 441 شخصا (376 في 2019) وتم وضع 381 شخصا رهن الاحتجاز لدى الشرطة (314 في عام 2019).

La nuit de la Saint-Sylvestre a connu une baisse des violences grâce au dispositif des forces de l'ordre. Merci aux près de 130 000 policiers, gendarmes et personnels de la sécurité civile qui ont porté secours et assuré la sécurité des Français cette nuit. pic.twitter.com/DTEUE3dyGf — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 1, 2022

🔴 INFO - #Société : Le ministre de l'Intérieur de Gérald #Darmanin dénombre 874 voitures incendiées et 441 interpellations en France lors de la nuit du réveillon du 31 décembre. Un bilan des violences "en baisse" selon lui. pic.twitter.com/sDwbFufVxI — FranceNews24 (@FranceNews24) January 1, 2022

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية