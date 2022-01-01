مستشار المرشد: سندمر جميع مصالح أعداء طهران بالمنطقة في 48 ساعة
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أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية اللواء رحيم صفوي على أنه إذا أقدم أعداء طهران على أي خطأ، فإن القوات المسلحة الإيرانية ستدمر جميع مصالح الأعداء في المنطقة بغضون 48 ساعة.
وقال صفوي إن طهران تقوم بحراسة السفن التجارية والناقلات التابعة للجمهورية الإسلامية بواسطة المدمرات.
وأضاف أن "البحرية الاستراتيجية للجيش تقوم بعملها بشكل جيد في حراسة السفن التجارية وناقلات الجمهورية الإسلامية في المياه المفتوحة وخاصة في البحر الأحمر".
المصدر: "إسنا"
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