بتعاون سوري وتركي.. إيران تعلن عودة 9 من مواطنيها المفقودين

أعلنت الخارجية الإيرانية أن 9 مفقودين إيرانيين سيعودون إلى البلاد اليوم السبت بعد الجهود التي بذلتها الوزارة والسفارتان الإيرانيتان في تركيا وسوريا وسفارتا البلدين في طهران.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايراينة سعيد خطيب زادة في تصريح صحفي اليوم السبت: "من المقرر أن يدخل البلاد اليوم تسعة إيرانيين سافروا إلى تركيا بهدف الهجرة وواجهوا مشاكل خلال سفرهم، عبر منفذ رازي الحدودي، في إطار التعاون بين الحكومتين الإيرانية والتركية".

وأضاف أن الخارجية وسفيري إيران لدى تركيا وسوريا والسفارتين التركية والسورية في إيران تعاونوا للمساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى عائلاتهم.

يذكر أنه في سبتمبر 2021، أفادت تقارير بأن الشرطة التركية اعتقلت تسعة مواطنين إيرانيين من طالبي اللجوء، وبعدما عرفوا عن أنفسهم بأنهم "أكراد سوريون"، سلمتهم الحكومة التركية إلى الجماعات الإرهابية في سوريا.

المصدر: "فارس"