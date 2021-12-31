نيويورك تتلقى مزيدا من المساعدة الفيدرالية لمواجهة كورونا

تتجه فرق إسعاف فيدرالية وطواقم الحرس الوطني إلى مدينة نيويورك، كما ستحصل مستشفيات غرب نيويورك على المزيد من المساعدة الفيدرالية مع استمرار ارتفاع إصابات كورونا.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوشول إن طلبة جامعات الولاية وجامعة مدينة نيويورك سيتعين عليهم الحصول على لقاحات معززة مضادة للفيروس ليتمكنوا من دخول الحرم الجامعي في الفصل الدراسي المقبل.

وأضافت أنه "يجب أن تأتي نتائج اختباراتهم للفيروس سلبية قبل العودة من عطلة ما بين الفصول الدراسية".

كما ذكرت هوشول في إفادة صحفية أن أعداد الحالات المؤكدة الجديدة تحطم الأرقام القياسية يوميا في الولاية، حيث تجاوزت 76500 حالة يوم الخميس.

وفي المتوسط جاءت نتيجة اختبار 53000 من سكان نيويورك يوميا إيجابية في الأسبوع المنتهي يوم الخميس، مقارنة بـ13000 يوميا قبل أسبوعين.

ويرقد أكثر من 7900 شخص مصاب بكوفيد في مستشفيات الولاية بزيادة 67 بالمئة في أسبوع واحد.

المصدر: أ ب