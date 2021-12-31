باريس.. تعليق الخدمات الطبية غير الضرورية في المستشفيات لاستقبال مصابي كورونا

وجهت السلطات الصحية بمنطقة باريس المستشفيات بإلغاء كافة الإجراءات الطبية غير العاجلة لإخلاء أسرّة الرعاية المركزة أمام التدفق المتزايد لمصابي كوفيد-19.

وأعلنت الهيئة الصحية الإقليمية أنها "تتوقع خلال أيام شغل أكثر من 50% من أسرة الرعاية المركزة بمرضى كوفيد-19".

وقالت إن "قرار إخلاء مزيد من الأسرة لمرضى كورونا مدفوع أيضا بالمعدلات المتزايدة بسرعة لعدد الإصابات بباريس، والتي تضاعفت خلال أسبوع، خاصة بين الأشخاص البالغين 65 عاما فما فوق".

وعادة ما يكون لدى منطقة باريس نحو ألفي سرير في الرعاية المركزة لكن بإمكانها إخلاء المزيد بإلغاء الإجراءات الجراحية غير العاجلة، وكانت المستشفيات في المنطقة قد بدأت تلك العملية بالفعل، لكن صدرت لها الآن توجيهات رسمية بالإسراع بوتيرة الإخلاء.

ويرقد في مستشفيات باريس نحو 740 مريضا بكورونا في وحدات الرعاية المركزة، بزيادة عن 600 مريض قبل أسبوع.

المصدر: "أ ب"