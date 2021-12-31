اليونان تسجل حصيلة إصابات قياسية جديدة بكورونا لليوم الرابع على التوالي

أعلنت اليونان تسجيل 40560 إصابة و76 وفاة جديدة بكورونا اليوم الجمعة في زيادة قياسية لليوم الرابع على التوالي في أعقاب قفزة بإصابات متحور "أوميكرون".

وسجلت اليونان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة مليونا و210853 إصابة بفيروس كورونا منذ رصد الحالة الأولى فيها في فبراير 2020 بينما سجلت 20790 وفاة.

وفرضت اليونان قيودا جديدة هذا الأسبوع وأمرت الحانات والمطاعم والنوادي الليلية بإغلاق أبوابها في منتصف الليل.

وهناك استثناء من ذلك عشية العام الجديد حيث سمح بالإغلاق في الساعة الثانية صباحا.

المصدر: وكالات