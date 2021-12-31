إصابات كورونا في تركيا تتخطى 40 ألفا ورسالة تحذير من وزير الصحة في العام الجديد

سجلت تركيا 40786 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة في أعلى حصيلة منذ أبريل الماضي.

وحذر وزير الصحة فخر الدين قوجة من أن المتحور أوميكرون أصبح مهيمنا مع احتفال الأتراك بليلة رأس السنة الجديدة دون قيود.

وقال وزير الصحة على "تويتر" فيما وصفه بأنه "تحذير" العام الجديد: "على الرغم من عدم وجود قيود، نوصيكم بالتصرف كما لو كانت موجودة".

وزادت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 بأكثر من الضعف من 18910 قبل أسبوع.

المصدر: رويترز